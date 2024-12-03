Иностранца будут судить в Татарстане за поджог дома бывшей возлюбленной
В Бугульминском районе будут судить иностранца, которого обвиняют в поджоге дома своей бывшей пассии. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на МВД по Татарстану.
В ноябре прошлого года мужчина напился и решил отомстить бывшей девушке. Он пришел к дому, перелез через забор, но внутри никого не нашел.
Тогда мужчина поджег внутри мебель и скрылся. В пожаре никто не пострадал, но ущерб от него составил 2,8 миллиона рублей. Теперь обвиняемому может грозить до пяти лет заключения.
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