Иностранца будут судить в Татарстане за поджог дома бывшей возлюбленной

В Бугульминском районе будут судить иностранца, которого обвиняют в поджоге дома своей бывшей пассии. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на МВД по Татарстану.

В ноябре прошлого года мужчина напился и решил отомстить бывшей девушке. Он пришел к дому, перелез через забор, но внутри никого не нашел.

Тогда мужчина поджег внутри мебель и скрылся. В пожаре никто не пострадал, но ущерб от него составил 2,8 миллиона рублей. Теперь обвиняемому может грозить до пяти лет заключения.