Межрегионального дилера с тремя килограммами «синтетики» задержали в ХМАО

Жителю Пензы грозит вплоть до пожизненного срока лишения свободы за сбыт наркотиков в особо крупном размере на территории нескольких регионов России. Задержать дилера удалось правоохранителям из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.

По данным полиции, 41-летнего курьера поймали на трассе Сургут — Нижневартовск. У него изъяли полимерные пакеты с наркотиками общей массой 2,9 килограмма.

В ходе допроса фигурант признался, что на его счету уже третья преступная поездка. До этого он поставлял «синтетику» в Югорск и на Ямал.