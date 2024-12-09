Межрегионального дилера с тремя килограммами «синтетики» задержали в ХМАО

Жителю Пензы грозит вплоть до пожизненного срока лишения свободы за сбыт наркотиков в особо крупном размере на территории нескольких регионов России. Задержать дилера удалось правоохранителям из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.
По данным полиции, 41-летнего курьера поймали на трассе Сургут — Нижневартовск. У него изъяли полимерные пакеты с наркотиками общей массой 2,9 килограмма.
В ходе допроса фигурант признался, что на его счету уже третья преступная поездка. До этого он поставлял «синтетику» в Югорск и на Ямал.
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