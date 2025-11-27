Медработника осудили за смерть пациента в Курганской области
В Каргапольском округе Курганской области суд вынес приговор медицинскому работнику, признанному виновным в смерти пациента. Об этом сайту URA.RU сообщили представители прокуратуры региона.
По данным данным надзорного ведомства, медицинский работник назначил пациенту лекарственный препарат, после введения которого у потерпевшего развился анафилактический шок и наступила смерть.
«Суд назначил ему наказание в виде одного года и шести месяцев исправительных работ с удержанием 10% в доход государства», — отмечает прокуратура.
Кроме того, с медицинской организации в пользу родственников потерпевшего взыскали компенсацию морального вреда в размере 2,5 миллиона рублей.