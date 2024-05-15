Мать на несколько дней оставила больного сына одного дома в Москве | 360°

Криминал 15 мая 2024, 13:06 Мать на несколько дней оставила больного сына одного дома в Москве СК в Москве возбудил дело после оставления матерью больного ребенка дома РИА «Новости»

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В столице возбудили уголовное дело об оставлении в опасности и ненадлежащем воспитании больного ребенка, неспособного о себе позаботиться. Он находился без присмотра матери длительное время, сообщила пресс-служба СК по Москве.

По данным следствия, 9 мая 2024 года 40-летняя женщина оставила одного в квартире на продолжительное время своего 12-летнего сына. Мальчик страдал серьезным заболеванием, отчего не мог самостоятельно питаться и ухаживать за собой, отметили в СК.

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Ребенка госпитализировали с симптомами истощения. Следователи возбудили уголовное дело по статье 125 УК России «Оставление в опасности» и статье 156 УК России «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Правоохранители допросили родственников и соседей семьи, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Женщина с сыном жили в квартире на улице Соловьиная Роща. Больной мальчик находился без присмотра несколько дней, сообщила прокуратура Москвы. Его мать ушла к подруге. Надзорное ведомство взяло на контроль дальнейшую судьбу ребенка.

Другого мальчика оставили в Москве на остановке «Улица 1905 года». Мать заявила, что таким способом наказала сына за порванную сумку.