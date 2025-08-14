Мать и двух сыновей задержали с партией наркотиков в Ленобласти

Полицейские задержали 56-летнюю женщину и двоих ее сыновей 26 и 30 лет в Сосновом Бору Ленинградской области. Их заподозрили в сбыте наркотиков, сообщила gazeta.spb со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД ФР по региону.
По версии следствия, фигуранты занимались реализацией запрещенных веществ: как традиционным, так и дистанционным способами. Во время обыска были обнаружены и конфискованы свыше 2,8 килограмма различных видов наркотиков.
У семейства также изъяли препараты-стимуляторы, электронные весы, инструменты для упаковки и мобильные телефоны. Возбуждено уголовное дело.
