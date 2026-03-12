Кузбассовец обманул государство при исполнении контракта на развитие хозяйства

Житель Кузбасса заключил контракт на развитие своего хозяйства, однако условия договора не выполнил. Вместо закупки поросят, кормов, соломы, медикаментов и пиломатериалов средства были потрачены на личные нужды, включая погашение собственных и родственников кредитных обязательств, написал сайт vse42.ru.
В ходе судебного разбирательства мужчина полностью возместил причиненный ущерб и вернул государству всю сумму.
Несмотря на это, суд признал его виновным и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте