Курьеру мошенников огласили приговор за обман пенсионерки в Энгельсе

Суд Энгельса признал 20-летнего мужчину виновным в мошенничестве. Об этом сообщил сайт «СарИнформ» со ссылкой на представителей прокуратуры Саратовской области.
По данным правоохранителей, фигурант приехал к 90-летней пенсионерке и забрал у нее 700 тысяч рублей, оставив себе лишь пять тысяч в качестве «вознаграждения».
Молодой человек стал помощником организатора преступной схемы в сентябре 2024 года. По заданию он должен был забрать деньги у обманутой жертвы. Подробности аферы не раскрыты, но, вероятно, речь идет о телефонном мошенничестве.
Суд вынес приговор курьеру — год принудительных работ. Уголовное дело против организатора расследуется отдельно.
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