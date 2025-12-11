Курьер мошенников получила 2,5 года колонии за обман петербурженки на 10 млн рублей

Суд Петербурга вынес приговор девушке, которая выполняла роль курьера в мошеннической схеме. Об этом сообщил « МК в Питере » со ссылкой на объединенную пресс-службу инстанций города.

Установлено, что аферисты связались с петербурженкой, представившись сотрудниками Росфинмониторинга, и убедили ее продать квартиру. Затем они назначили встречу с курьером, который должен был забрать деньги. При встрече фигурантка назвала кодовое слово «Победа» и получила 10 миллионов рублей.

Злоумышленница признала свою вину лишь частично, заявив, что не знала о деталях преступного сговора. Ей назначили наказание в виде 2,5 года в исправительной колонии общего режима.