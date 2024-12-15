Кондуктор избила ребенка-инвалида в Петербурге, проводится проверка

СК: Бастрыкин затребовал доклад о насилии кондуктора над ребенком в Петербурге

Кондуктор в общественном транспорте Санкт-Петербурга избила девочку-инвалида, которая приехала с матерью на реабилитацию. Глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту насилия в отношении несовершеннолетнего, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В средствах массовой информации сообщается о противоправных действиях кондуктора автобуса в отношении жительницы Московской области и ее малолетней дочери, прибывших в город Санкт-Петербург для прохождения реабилитации ребенком, имеющим инвалидность», — уточнили в Следкоме.

В полицию обратилась 47-летняя женщина. Она рассказала, что 13 декабря в автобусе № 172 кондуктор оскорбила ее и выбила из рук телефон, когда та пыталась снять на видео, как работница общественного транспорта «кидалась» на ее шестилетнюю дочь-инвалида. При высадке из автобуса девочка упала и ушибла ногу, сообщила «Фонтанка».

В Новосибирске школьники избили одноклассника с ДЦП. Мать пострадавшего рассказала, что дети регулярно издеваются над ее сыном.