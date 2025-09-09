Казино с доходом более полумиллиона в день ликвидировали в Новосибирске

В Новосибирске сотрудники силовых структур обнаружили нелегальное казино, которое приносило организаторам около 700 тысяч рублей ежедневно. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на данные УФСБ по региону.
Предполагаемому организатору нелегальной деятельности избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Четверо его помощников находятся под домашним арестом. Следователи направили в суд ходатайство о наложении ареста на имущество фигурантов.
Казино находилось на цокольном этаже жилого дома на улице Бориса Богаткова. В ходе обыска было изъято игровое оборудование и нелегальная бухгалтерия.
