Казино с доходом более полумиллиона в день ликвидировали в Новосибирске

В Новосибирске сотрудники силовых структур обнаружили нелегальное казино, которое приносило организаторам около 700 тысяч рублей ежедневно. Об этом сообщил « ФедералПресс » со ссылкой на данные УФСБ по региону.

Предполагаемому организатору нелегальной деятельности избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Четверо его помощников находятся под домашним арестом. Следователи направили в суд ходатайство о наложении ареста на имущество фигурантов.

Казино находилось на цокольном этаже жилого дома на улице Бориса Богаткова. В ходе обыска было изъято игровое оборудование и нелегальная бухгалтерия.