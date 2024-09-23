Кафе с мигрантами в деревне Сахарово в Новой Москве опечатали

СК возбудил дело против бизнесмена, заселявшего мигрантов в кафе в Новой Москве

Против предпринимателя, который незаконно заселял иностранцев в кафе в деревне Сахарово в Новой Москве, возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба московского СК.

О деятельности мужчины правоохранителям рассказали жители деревни. Они попросили проверить законность работы кафе, в котором жили мигранты.

Владельца заведении обвинили в незаконном предпринимательстве и организации незаконной миграции. В рамках уголовного дела в кафе провели обыски, а затем опечатали помещение.

«Следствием установлено, что индивидуальным предпринимателем в указанном кафе были созданы условия для постоянного проживания иностранных граждан», — отметили в пресс-службе.

Ранее московские СК и МВД обнаружили 10 незаконных мигрантов, снимавших в Москве квартиры у мошенников. Обыски прошли в рамках уголовного дела о мошенничестве и организации незаконной миграции. Выходцев из Средней Азии доставили в отделы, против них возбудили административные дела.