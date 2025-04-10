Юрист Остапенко: за крупную кражу электричества грозит уголовная ответственность

Член Ассоциации юристов России Ярослав Остапенко в беседе с сайтом News.ru рассказал, как бороться с соседями, которые воруют электроэнергию

По словам эксперта, для этого нужны улики: необычные провода, скачки напряжения или внезапное увеличение показаний счетчиков могут свидетельствовать о краже.

Если вы подозреваете соседей в воровстве электроэнергии, нужно собрать доказательства. Затем обратиться в управляющую компанию или товарищество собственников жилья с письменным заявлением. Они проведут проверку с участием представителей организации-поставщика электричества. По ее результатам будет составлен акт, который послужит основанием для обращения в полицию.

Юрист напомнил, что за незаконное подключение к электросети предусмотрены штрафы от 10 до 200 тысяч рублей в зависимости от статуса нарушителя. В случае крупного ущерба более 250 тысяч рублей может наступить уголовная ответственность.