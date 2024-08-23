Ямальского водителя оштрафовали за угрозу ножом полицейскому

В Губкинском осудили водителя, который угрожал полицейскому ножом при задержании. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на СУ СКР по ЯНАО.

В Губкинском 8 июля сотрудники ГИБДД, проводя патрулирование, остановили автомобиль, за рулем которого сидел пьяный водитель. Мужчина, достав нож, начал угрожать правоохранителям.

В связи с этим возбудили уголовное дело. Суд признал мужчину виновным в угрозах полицейским, и его оштрафовали на 50 тысяч рублей.

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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Lu Hanxin/Xinhua

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