Инспектору МЧС дали пять лет по делу о пожаре в московском хостеле

Инспектор МЧС получил пять лет колонии после пожара в хостеле на юге Москвы

Нагатинский суд приговорил старшего инспектора отдела надзорной деятельности столичного главка МЧС Романа Сабельникова к пяти годам колонии. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями после пожара в хостеле на юге столицы, жертвами которого стали восемь человек, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции.

Сабельникову назначили наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также его лишили права занимать соответствующие должности на срок 2,5 года.

По данным следствия, Сабельников в ходе проверки хостела выявил незначительные нарушения требований пожарной безопасности». Кроме того, он способствовал тому, что материалы о правонарушении не дошли до суда. До приговора старший инспектор находился под домашним арестом.

Пожар в хостеле произошел в ночь на 29 июля в 2022 году. Пожарные потушили огонь на 150 квадратных метрах в здании на Алма-Атинской улице. Находившие внутри люди погибли, отравившись угарным газом.