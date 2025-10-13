Иностранца заочно приговорили к 10 годам колонии по делу об убийстве в ЯНАО

Суд в ЯНАО заочно вынес приговор иностранцу, обвиняемому в убийстве, совершенном в Лабытнанги в 2006 году. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Установлено, что фигурант несколько раз выстрелил в приятеля из самодельного оружия. Пострадавший скончался в больнице от полученных ранений.

Мужчине удалось сменить имя и скрыться за границей. Его местонахождение до сих пор не удалось установить. Однако суд вынес приговор в отсутствие иностранца. Гражданину назначили 10 лет лишения свободы. Срок начнет исчисляться с момента фактического задержания.