Иностранца задержали в Петербурге за причастность к мошенничеству

В Санкт-Петербурге полицейские задержали молодого человека из африканской страны. 24-летний студент подозревается в пособничестве мошенникам, написал «Петроград» .

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в Калининском районе правоохранители задержали подозреваемого в мошенничестве. Задержанный, по предварительным данным, был курьером у аферистов.

Пострадавшая — 79-летняя местная жительница. В конце мая она получила несколько звонков от преступников. Они убедили пенсионерку «декларировать» свои денежные средства. Женщина отдала курьеру 285 тысяч рублей.

После обращения потерпевшей было возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и его местонахождение. 5 августа вероятного курьера задержали — им оказался иностранный студент.