Имущество родственников фигурантов дела о бронежилетах для МО арестовали

Суд в Москве наложил арест на имущество родственников фигурантов дела о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны. Об этом сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

В распоряжении агентства появился документ, согласно которому родному брату одной из обвиняемых принадлежит жилье площадью 50,3 «квадрата». Жена другого фигуранта владеет участком, двумя жилыми объектами в 20,9 и 40,1 «квадрата», а также автомобилем.

По данным следствия, имущество купили после совершения преступлений фигурантами дела.

«В этой связи суд полагает, что имущество, на которое наложен арест, было приобретено и оформлено на близких лиц с целью его сокрытия от обращения на него взысканий в случае постановления по делу обвинительного приговора», — следует из документа.

Ранее двух фигурантов дела о поставках бронежилетов обвинили в коррупции.