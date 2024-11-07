Имущество фигурантов дела о хищении недвижимости у Минобороны арестовали

Суд наложил арест на имущество экс-начальника управления проблемных активов АО «Главное управление обустройства войск», а также его пособников, которые проходят по уголовному делу о хищении в Минобороны. Об этом сообщил ТАСС.
Судья удовлетворил ходатайство следователя о наложении ареста на имущество Овчинникова, Потапова, Асташкина и Грачева на общую сумму свыше 700 миллионов рублей.
Ранее стало известно, что участниками уголовного дела о хищении имущественного комплекса Минобороны стали бывший управляющий ОАО «Строительное управление Московского региона» Алексей Асташкин, бывший глава АО «Главное управление обустройства войск» Николай Грачев, Евгений Потапов и индивидуальный предприниматель Сергей Овчинников.
Расследование ведет Главное военное следственное управление СК России.
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