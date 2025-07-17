Хабаровчанина осудили за спонтанное ограбление экс-возлюбленной

Суд вынес приговор жителю Хабаровского края, обвиняемому в ограблении бывшей возлюбленной. Об этом сообщил Transsibinfo со ссылкой на пресс-службу инстанций региона.

Установлено, что фигурант, следуя за рулем авто, случайно заметил экс-сожительницу на остановке автобуса. Поддавшись эмоциям из-за разрыва отношений, мужчина выскочил из автомобиля и напал на женщину. Он вырвал у потерпевшей баул с ягодами, сумку с деньгами, а также снял с шеи золотые украшения.

Во время ограбления злоумышленник толкнул бывшую возлюбленную, из-за чего та получила травму. Размер материального ущерба составил более 142 тысяч рублей. Мужчине назначили условное лишение свободы на два года.