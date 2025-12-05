Группу мошенников задержали в Самарской области за хищение более 200 млн рублей

В пресс-центре федерального МВД сообщили, что в Самарской области была задержана группа мошенников, похитивших более 200 миллионов рублей у жителей 78 регионов России. Об этом написал сайт sovainfo.ru .

По версии следствия, 11 человек использовали вредоносную компьютерную программу для совершения преступлений. Они звонили жертвам и убеждали их установить вирус, выдавая его за официальное приложение государственного органа или банка. Затем аферисты просили людей авторизоваться — поднести карту к обратной стороне смартфона и ввести ПИН-код. После этого злоумышленники снимали деньги с чужих счетов через банкоматы.

Сотрудники УБК МВД России совместно с росгвардейцами и специалистами крупной IT-компании задержали членов группы. В отношении мошенников завели уголовное дело. Расследование продолжается.