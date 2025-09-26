Группе злоумышленников из Петербурга вынесут приговор за подмену аксессуаров Apple

В Санкт-Петербурге члены организованной группы ответят перед законом за подмену аксессуаров для iPhone на маркетплейсе. Об этом написала gazeta.spb.ru .

Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила, что злоумышленники украли более 1,9 млн рублей, возвращая в магазины подделки вместо оригинальных товаров.

Организатор группы 22 лет, его брат 25 лет и двое знакомых 21 и 22 лет обвиняются в уголовном деле. Они создавали фиктивные аккаунты в приложении маркетплейса и заказывали оригинальные зарядные устройства и наушники для техники Apple.

Сообщники вскрывали упаковку в машине и подменяли содержимое, после чего возвращали поддельные аксессуары по выдуманным причинам, получая полную стоимость. Оригинальные изделия они продавали через онлайн-площадки. С мая 2023 по апрель 2024 года группа совершила 39 эпизодов мошенничества. Уголовное дело направлено в Московский районный суд города.