Группа подростков жестоко избила жителя Воскресенска

Следственный комитет возбудил уголовное дело против подростков, жестоко избивших 18-летнего жителя Воскресенска. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК.

По данным следствия, 15 сентября подростки повздорили с молодым человеком и начали его избивать. Пострадавшего госпитализировали с травмами, ему потребовалась операция.

Следователи и криминалисты выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее в поселке Володарского водителя «Газели» избили, переехали на машине и брызнули ему в лицо слезоточивым газом из-за того, что он якобы чуть не устроил ДТП.

А накануне пьяный житель Балашихи избил ветерана спецоперации, оставшегося на фронте без ноги, потому что ему не понравилось, во что была одета жена военного.