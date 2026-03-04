Главу округа Серебряные Пруды задержали по делу о взятке

Главу административного муниципального округа Серебряные Пруды Олега Павлихина задержали по подозрению в получении взяток. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК Подмосковья .

«В Московской области глава муниципального округа Серебряные Пруды, трое его заместителей и еще трое соучастников подозреваются в коррупционных преступлениях», — заявили следователи.

Правоохранители завели уголовное дело против главы округа, трех его заместителей, директора муниципального казенного учреждения «Центр торгов» — их заподозрили в получении взяток. Также задержали индивидуального предпринимателя и генерального директора фирмы, которая эти взятки давала.

Фигуранты получили от коммерсантов пять миллионов 850 тысяч рублей за общее покровительство по заключенным контрактам с администрацией по уборке снега, благоустройству территории и ремонту дорог.

После получения денег подозреваемые распорядились ими по своему усмотрению. Следователи провели допросы, обыски и выемки.

