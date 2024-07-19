Главу Института биохимических технологий РУДН отправили под домашний арест

Суд отправил главу ИБХТН РУДН под домашний арест по делу о крупном мошенничестве

Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест директора Института биохимических технологий и нанотехнологий (ИБХТН) Российского университета дружбы народов Ярослава Станишевского. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Ярославу Михайловичу Станишевскому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 9 августа, то есть на 23 суток», — отметили в суде.

В пресс-службе добавили, что фигурант проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Максимальная санкция по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, Станишевский вместе с другими лицами похищал деньги, которые были выделены под программы в виде субсидий. При этом организации получали заведомо ложные сведения по поводу участия в ней.

Станишевский возглавляет ИБХТН с 2015 года. Область его научных интересов — получение углеродных нанотрубок, золота и серебра, создание тест-систем для диагностики обнаружения аутоиммунных и инфекционных заболеваний.

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