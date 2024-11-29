Главное здание СК России впервые стало местом преступления

Главное здание центрального аппарата Следственного комитета России в Москве впервые стало местом преступления. Как сообщила газета «Коммерсант» , там, по версии обвинения, похищал вещдоки замруководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ведомства Александр Избенко.

Сотрудники ГСУ СК выяснили, что полковник Избенко фактически имел неограниченный доступ к деньгам и другому ценному имуществу по делам, которые находились в его производстве.

По данным источников «Коммерсанта», первое крупное хищение было связано с делом о крушении Ту-134 в 2011 году. Этот самолет выполнял рейс по маршруту Москва — Петрозаводск, в результате трагедии погибли 47 человек. Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности движения».

Затем, по версии следствия, Избенко допустил растраты по уголовному делу, возбужденному в 2015 году в отношении бывших руководителей УФНС по Ростовской области и местных предпринимателей, обвиняемых в получении взяток и мошенничестве.

«На похищенные деньги (украдены были также часы и драгоценности), пришло к выводу следствие, полковник юстиции приобретал автомобили и недвижимость», — сообщил источник издания.

Ранее Никулинский суд Москвы приговорил бывшего главу департамента имущественных отношений министерства обороны Дмитрия Куракина к 17 годам лишения свободы и штрафу в размере 369 миллионов рублей за получение взяток.

Он организовал незаконную вырубку леса в Иркутской области и продавал древесину по заниженной цене. При этом составлял поддельные документы, якобы подтверждающие необходимость санитарной вырубки.