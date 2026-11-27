Правоохранители задержали в Донецкой Народной Республике россиянку, которая пыталась совершить с помощью трех ударных дронов теракт против высокопоставленного военнослужащего. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

По его данным, жительница Волновахи 1997 года рождения установила в мессенджере контакт с представителями украинских спецслужб и передавала им информацию о местах дислокации подразделений ВС России.

По заданию кураторов она переехала в Донецк и следила за сотрудником одного из силовых ведомств. Украинские спецслужбы попытались убить военнослужащего с помощью трех ударных беспилотников «Баба-яга» с взрывными устройствами. Сотрудники ФСБ подавили аппараты системами РЭБ.

Против задержанной россиянки возбудили уголовное дело по статье о госизмене. Ее отправили под стражу.

Ранее теракт против российского военного и его семьи предотвратили в Сочи. Преступление планировала совершить местная жительница 1955 года рождения, которую обманули мошенники.