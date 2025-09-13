Фигуранта дела о смертельном избиении знакомого заключили под стражу на Кубани

Армавирский межрайонный отдел СК РФ подготовил обвинительное заключение по делу уроженца Адыгеи, подозреваемого в нанесении смертельных травм знакомому. Об этом сообщил kubanpress.ru .

Преступление произошло 21 августа 2025 года в съемной квартире на улице Клары Цеткин в поселке Успенском Краснодарского края. Согласно собранным доказательствам, фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в ссору с приятелем, которая привела к физическому насилию. Злоумышленник нанес оппоненту несколько ударов руками и ногами в жизненно важные органы.

Несмотря на усилия медиков, пострадавший скончался. Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.