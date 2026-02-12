Фигуранта дела о наркоторговле заключили под стражу в Петербурге

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение об аресте подозреваемого в незаконном обороте наркотических веществ. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на объединенную пресс-службу инстанций города.

В рамках расследования уголовного дела правоохранительные органы обнаружили и изъяли более 60 килограммов различных видов наркотиков. Преступная группа занималась наркодилерством на территории Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, Краснодарского края и других регионов.

По версии следствия, задержанный являлся руководителем одного из подразделений организованной структуры. Фигурант ходатайствовал о домашнем аресте либо наложении ограничений на определенные виды деятельности. Суд отклонил прошение и отправил обвиняемого в следственный изолятор сроком до 9 апреля.