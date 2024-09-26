Фигурант дела Тимура Иванова пытался скрыть свое участие в преступлениях

Один из фигурантов по делу бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванов предпринимал попытки скрыть факты своего участия в совершении преступлений. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Результаты оперативной работы и следственных действий показали, что один из фигурантов дела пытался скрыть свое участие в преступной деятельности.

Ранее Басманный суд Москвы не обнаружил волокиты по делу Иванова, пояснив, что следствие провело большую работу, начиная с момента его возбуждения.

Кроме того, следователи во время обысков по месту службы и дома у бывшего замминистра обороны нашли крупные суммы наличными.

До этого правоохранители сообщили, что уголовное дело Иванова связано со строительством трех кадетских корпусов, причем сумма ущерба составила более 14 миллиардов рублей.

Ранее в Москве арестовали два нежилых помещения в особняке, расположенном в центре Москвы. Их кадастровая стоимость составила около 73 миллионов рублей. Собственником комнат является фирма, аффилированная с обвиняемым во взятках Ивановым.