Фермер из Нижнего Новгорода предстанет перед судом за мошенничество на 6,3 млн рублей

В Нижнем Новгороде состоится суд над фермером, который управлял хозяйством в регионе. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере — на 6,3 миллиона рублей. По версии следствия, он изготовил фиктивные документы после заключения договора на улучшение состояния сельскохозяйственных угодий. В бумагах он завысил стоимость услуг.

Материалы уголовного дела направили в суд для рассмотрения по существу.