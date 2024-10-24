ФАС выявила картельный сговор при ремонте дорог почти на 15 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба сообщила о нарушениях, зафиксированных в ходе торгов на капитальный ремонт и реконструкцию дорог в Воронежской и Тамбовской областях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации представителей ФАС, две компании сговорились с целью завышения цен в ходе проведения торгов. Начальная сумма контрактов составила 14,9 миллиарда рублей.

Против ООО СМУ-90 и ООО «Спецдортехника» возбудили дело. Как удалось установить следствию, организации подписывали госконтракты на выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции дорожной инфраструктуры. Некоторые торги проводили в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В случае подтверждения их вины, компаниям могут назначить оборотные штрафы.

В июне ФАС сообщала о выявлении аналогичных случаев картельного сговора. По делам, связанным с проведением тендеров в Краснодарском крае, под подозрение попали ООО «СтройЮгРегион» и ООО «Дормост» с начальной суммой контрактов в 637 миллионов рублей. Позднее возбудили дело о картеле на 1,6 миллиарда рублей в отношении ООО «Стройкапиталгрупп» и ООО «Промпесок».

Ранее ФАС раскритиковала наценки на хлеб в торговых сетях.