Эксперт Mirax Керасий отметил, что масла стандарта API SL не подходят для китайских автомобилей

Специалист отметил, что китайские автопроизводители часто предлагают расширенную гарантию на свои автомобили — от пяти до семи лет. Чтобы сохранить гарантию и возможность обслуживания в официальных сервисных центрах, необходимо следовать рекомендациям производителя, указал сайт pravda-nn.ru.

Особое внимание следует уделить спецификации масла. По словам эксперта, использование масла API SL и более ранних стандартов не рекомендуется, в то время как масла API SP и API SQ соответствуют требованиям API SN. Это связано с обратной совместимостью стандартов API и ILSAC.

Если в инструкции указаны европейские требования ACEA, например ACEA C5, то необходимо использовать масло именно этой спецификации. Китайские автопроизводители, за исключением концерна Geely, пока не имеют собственных OEM-допусков, но собственная спецификация завода имеет приоритет перед общеотраслевыми стандартами.