Экс-начальника управления уголовного розыска Петербурга и Ленобласти задержали силовики

Силовики задержали бывшего руководителя управления уголовного розыска по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Олега Колесникова. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило РИА «Новости».
Никаких деталей собеседник агентства при этом не уточнил. Также не привел информацию и о процессуальном статусе Колесникова.
Официально данные о его задержании пока не подтверждены
Известно, что Колесников проработал в петербургской полиции четверть века. В мае его назначили заместителем главы МВД Северной Осетии.
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