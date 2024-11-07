Экс-начальника управления уголовного розыска Петербурга и Ленобласти задержали силовики

Силовики задержали бывшего руководителя управления уголовного розыска по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Олега Колесникова. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило РИА «Новости» .

Никаких деталей собеседник агентства при этом не уточнил. Также не привел информацию и о процессуальном статусе Колесникова.

Официально данные о его задержании пока не подтверждены

Известно, что Колесников проработал в петербургской полиции четверть века. В мае его назначили заместителем главы МВД Северной Осетии.