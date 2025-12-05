Экс-главу нижегородской думы Лавричева осудили на шесть лет за мошенничество и растрату

Арзамасский суд Нижегородской области приговорил бывшего главу региональной думы Олега Лавричева к шести годам лишения свободы. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» .

По опубликованным данным, фигуранта признали виновным в мошенничестве и растрате. Экс-чиновнику также назначили штраф в 1,8 миллиона рублей. Лавричев будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Вместе с ним осудили сотрудницу АО «АПЗ» Светлану Смирнову, назначив ей четыре года условно. Обоих признали виновными в продаже земли завода по низкой цене и хищении медицинского оборудования.