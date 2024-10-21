Экс-главу фонда поддержки бизнеса задержали в Петербурге

Сотрудники полиции и ФСБ выявили незаконное использование субсидий из бюджета Петербурга под предлогом открытия центров услуг для предпринимателей. Об этом со ссылкой на городской главк МВД сообщил ТАСС.
Полицейские и сотрудники ФСБ выясняли, что в 2021 году власти города и фонд поддержки бизнеса заключили соглашение о создании в Северной столице около 10 центров для оказания услуг бизнесменам по принципу «одного окна».
На эти цели из бюджета выделили почти 23 миллионов рублей субсидий. Но, как установило следствие, обязательства в итоге выполнены не были. Заказчик получил вместо этого липовые отчеты, а средства потратили на зарплаты и премии сотрудникам организации.
Одна из фигурантов дела — Елена Церетели, уточнила «Фонтанка». Она возглавляла фонд на момент совершения преступления.
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