Экс-главу департамента Минобороны попросили посадить на 17 лет

Прокуратура запросила у суда 17 лет колонии строгого режима для экс-главы департамента имущественных отношений Минобороны Дмитрия Куракина. Об этом сообщил ТАСС .

По информации источника агентства, фигурант проходит по делу о хищении леса из военных частей. Также сторона обвинения попросила суд запретить Куракину занимать должности в Вооруженных силах РФ, а также выполнять организационные функции в государственных органах.

Кроме того, от него требуют выплатить штрафы в размере пятикратной суммы взятки в 500 миллионов рублей.

Следствие считает, что Куракин вместе с подведомственными организациями и должностными лицами министерства обороны с 2014 года занимался незаконной вырубкой леса на территории ряда воинских частей Западного военного округа.

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