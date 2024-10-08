Экс-главу департамента Минобороны попросили посадить на 17 лет
ТАСС: экс-главе департамента Минобороны Куракину попросили дать 17 лет колонии
Прокуратура запросила у суда 17 лет колонии строгого режима для экс-главы департамента имущественных отношений Минобороны Дмитрия Куракина. Об этом сообщил ТАСС.
По информации источника агентства, фигурант проходит по делу о хищении леса из военных частей. Также сторона обвинения попросила суд запретить Куракину занимать должности в Вооруженных силах РФ, а также выполнять организационные функции в государственных органах.
Кроме того, от него требуют выплатить штрафы в размере пятикратной суммы взятки в 500 миллионов рублей.
Следствие считает, что Куракин вместе с подведомственными организациями и должностными лицами министерства обороны с 2014 года занимался незаконной вырубкой леса на территории ряда воинских частей Западного военного округа.
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