Экс-директор магазина в ХМАО похитила крупную сумму и сбежала вместе с подельником

В Нефтеюганске бывшая руководительница строительного магазина и ее соучастник стали фигурантами дела о хищении денежных средств в размере одного миллиона рублей. Об этом написала «Свободная пресса» .

В январе подозреваемые, используя ключи, выданные им на работе, проникли ночью в торговую точку, вскрыли сейф и скрылись с деньгами в Сургуте. Правоохранители задержали их в отеле, где изъяли 740 тысяч рублей и два недавно купленных смартфона.

Обвиняемые уже успели потратить часть похищенных денег. Дело направлено в суд, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.