Экс-бухгалтера приговорили к 6 годам тюрьмы за хищение более 13 миллионов в Петербурге

В Санкт-Петербурге суд рассмотрел дело бывшего бухгалтера, обвиняемой в крупном мошенничестве. Злоумышленница присвоила себе свыше 13,5 млн рублей, принадлежащих организации, в которой работала. Об этом написала «Мойка78» .

Согласно информации, предоставленной пресс-службой прокуратуры Санкт-Петербурга, экс-бухгалтер подделывала платежные документы и вносила в них ложные данные о получателях средств, после чего отправляла их в банк.

Для легализации похищенных денег злоумышленница, не посвящая в свои преступные планы близкого родственника, приобрела квартиру на улице Адмирала Трибуца.

Уголовное производство было инициировано по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем, в особо крупном размере).

Суд признал экс-бухгалтера виновной и приговорил ее к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ей назначили штраф в размере 300 тысяч рублей и запретили заниматься бухгалтерской деятельностью на два года. Похищенные средства обвиняемая обязана вернуть компании.