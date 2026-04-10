Екатеринбуржец получил девять лет колонии за убийство собутыльника

В Екатеринбурге завершилось судебное разбирательство по делу об убийстве. Мужчина, обвиняемый в смерти своего знакомого, получил наказание за совершенное преступление, сообщил сайт KP.RU .

Трагедия произошла 8 ноября 2025 года. Два мужчины употребляли алкогольные напитки в квартире, когда между ними возник конфликт. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес потерпевшему удар кухонным ножом в живот. Повреждения оказались смертельными: пострадавший скончался на месте происшествия, отметил сайт «Сибдепо».

Обвиняемый утверждал в суде, что действовал в рамках самообороны. Однако его доводы не были приняты, и суд признал мужчину виновным по статье «Убийство». В качестве наказания суд определил девять лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.