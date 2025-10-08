Екатеринбурженка обманула государство на соцвыплатах за выдуманного ребенка

Жительница Екатеринбурга получила 826 тысяч рублей соцвыплат за несуществующего ребенка, используя поддельные документы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона URA.RU .

Согласно данным ведомства, осужденная в 2020 году попросила знакомую подтвердить факт рождения ребенка вне медучреждения в Челябинской области. «Осужденной на основании представленных недостоверных данных сотрудниками ЗАГСа было выдано свидетельство о рождении на несуществующего ребенка», — пояснили в прокуратуре.

Заведя уголовное дело по статье 159.2 УК РФ, правоохранительные органы задержали мошенницу. В суде женщина признала вину и возместила ущерб в полном объеме. Верх-Исетский райсуд назначил виновной штраф в размере 100 тысяч рублей.