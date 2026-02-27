Египтян осудят за кражу денег у жительницы Екатеринбурга

В Екатеринбурге суд вынес приговор трем египтянам, признав их виновными в краже денежных средств у женщины. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Согласно следствию, инцидент произошел в июле 2025 года. Женщина в состоянии алкогольного опьянения встретила обвиняемых на улице Вайнера и попросила довезти ее до дома. В пути она уснула.

Египтяне воспользовались ситуацией, забрали ее телефон, сняли в банкомате 41 тысячу рублей и поделили деньги между собой. Утром женщина обнаружила пропажу.