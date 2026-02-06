Двух жителей Петергофа задержали за нелегальную теплицу с коноплей

Правоохранители выявили подпольный бизнес по выращиванию наркотиков в пригороде Санкт-Петербурга. Жители Петергофа в возрасте 31 и 38 лет устроили домашнюю оранжерею, где занимались культивацией марихуаны. Об этом сайту infox.ru сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства, в ходе спецоперации силовики обнаружили около 20 кустов конопли общим весом порядка семи килограмм, специальное освещение, весы и упаковочные материалы. Один из фигурантов даже попытался оправдаться необычным урожаем помидор.

По решению суда фигурантов заключили под стражу. Им предъявили обвинение в организации сбыта запрещенных веществ, которое предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.