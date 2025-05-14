Двух жителей Нового Уренгоя задержали во время распространения наркотиков

В Новом Уренгое правоохранительные органы начали расследование уголовного дела в отношении двоих местных жителей, обвиняемых в незаконном обороте наркотиков. Как сообщили представители Следственного комитета, двое фигурантов, мужчина 27 лет и женщина 34 лет, намеревались распространять запрещенные вещества в городе. Об этом написал Ura.ru.
Преступникам удалось приобрести партию наркотиков, которую они планировали доставлять потребителям, используя метод закладки в тайниках. Однако реализация преступного замысла оказалась сорвана благодаря действиям правоохранительных органов, сумевших вовремя пресечь деятельность наркосбытчиков. Мужчина был задержан сотрудниками полиции, а при осмотре у него были найдены наркотические вещества значительных размеров.
Теперь следствие займется сбором доказательств вины подозреваемых и планирует направить ходатайство в суд о заключении обоих фигурантов под стражу до завершения расследования.
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