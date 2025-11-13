Двух жителей Ленобласти задержали по подозрению в кражах на 200 тысяч рублей

В Ленинградской области правоохранительные органы задержали двух человек, которых подозревают в совершении краж на общую сумму 202 тысячи рублей. Об этом сообщила gazeta.spb со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Так, 41-летний житель Всеволожского района может быть причастен к хищению имущества из частного дома. У хозяина пропали телефон, личные вещи и деньги. Общий ущерб составил 102 тысячи рублей.

Кроме того, в Волховском районе задержали 18-летнего рецидивиста по подозрению в краже 100 тысяч рублей у пенсионерки. Преступление произошло в коммунальной квартире в Новой Ладоге. Возбуждены уголовные дела.