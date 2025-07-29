Двух жителей Кургана задержали по делу об ограблении 78-летней женщины

Сотрудники полиции в Кургане задержали двух рецидивистов, подозреваемых в разбойном нападении на 78-летнюю женщину. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.
По версии следствия, местные жители, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проникли в квартиру пожилой дамы, чтобы добыть деньги на спиртное. Угрожая пенсионерке молотком, фигуранты ударили ее и похитили 20 тысяч рублей, удостоверение личности и документы на недвижимость.
Пострадавшей потребовалась госпитализация. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.
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