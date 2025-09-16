Двух пьяных посетителей задержали за угрозы ножом администратору караоке-бара в Петербурге

В Санкт-Петербурге двух хулиганов, 18 и 30 лет, задержали за угрозы ножом администратору караоке-бара в Центральном районе. Происшествие случилось на набережной канала Грибоедова. Об этом сайту Neva.Today сообщили представители городской Росгвардии.

По данным ведомства, в ночь на понедельник, 15 сентября, силовики прибыли в караоке-бар после срабатывания тревожной сигнализации. Правоохранители выяснили, что двое пьяных мужчин вели себя агрессивно.

После замечания персонала между ними и сотрудниками заведения завязался конфликт, во время которого нарушители угрожали убийством. Один из мужчин держал нож, что сделало угрозы реальными. Дебоширов доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.