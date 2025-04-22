Двух петербуржцев отправили в колонию за избиение женщины на Литейном проспекте

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга признал двух мужчин виновными в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сайту Piter.TV сообщили в Объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Следователи установили, что один из обвиняемых во дворе дома №46 по Литейному проспекту без существенного повода ударил женщину по голове. Она упала на скамейку.

Второй фигурант нанес потерпевшей удар коленом в живот. Пострадавшую госпитализировали со сломанной челюстью и травмой живота. Нападавшие скрылись с места преступления.

Суд счел доводы правоохранителей убедительными и назначил одному из нападавших пять лет колонии строгого режима, второму — 5,5 года.