Двух петербуржцев отправили в колонию за избиение женщины на Литейном проспекте
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга признал двух мужчин виновными в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сайту Piter.TV сообщили в Объединенной пресс-службе судов Северной столицы.
Следователи установили, что один из обвиняемых во дворе дома №46 по Литейному проспекту без существенного повода ударил женщину по голове. Она упала на скамейку.
Второй фигурант нанес потерпевшей удар коленом в живот. Пострадавшую госпитализировали со сломанной челюстью и травмой живота. Нападавшие скрылись с места преступления.
Суд счел доводы правоохранителей убедительными и назначил одному из нападавших пять лет колонии строгого режима, второму — 5,5 года.
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