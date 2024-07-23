Двух наркокурьеров задержали на трассе в Тюмени

В Тюмени на трассе полицейские задержали двух курьеров, которые перевозили наркотики из Петербурга. Об этом сообщил сайт nashgorod.ru со ссылкой на ГУ МВД региона.

Увидев, что мужчины в машине нервничают, полицейские решили обыскать машину. Они нашли под приборной панелью и порогами авто пять килограммов различных наркотиков.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело о покушении на сбыт в таком количестве. Им грозит срок вплоть до пожизненного.