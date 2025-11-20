Двух мужчин задержали за незаконные раскопки в Липецкой области

Правоохранители задержали двух мужчин, занимавшихся нелегальным поиском старинных артефактов в Липецкой области. Их действия привели к разрушению ценного культурного слоя, и теперь нарушителям грозит серьезная ответственность. Об этом сообщил Petrograd со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России.

Полицейские возбудили уголовное дело против местных жителей за незаконный поиск и изъятие археологических предметов. Следствие установило, что подозреваемые вели раскопки на территории Усманского района, не имея на то законных оснований. Используя специальное оборудование, они искали старинные артефакты, игнорируя сохранность исторического наследия.

Специалисты выяснили, что из-за раскопок нарушен и частично уничтожен культурный слой XVII–XVIII веков. Эта потеря невосполнима для науки и будущих поколений.

Силовики изъяли у подозреваемых 22 монеты и три металлических перстня. Кроме того, у них конфисковали металлоискатель и другие предметы, которые могут послужить доказательствами по делу.