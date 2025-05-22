Двух мужчин и девушку задержали за распространение наркотиков в Петербурге

Правоохранители Санкт-Петербурга задержали группу из трех человек, которые подозреваются в сбыте наркотиков бесконтактным способом. Об этом сайту Neva.Today сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
По информации ведомства, среди фигурантов — 22-летний и 25-летний мужчины, а также 25-летняя девушка. Они создали два онлайн-магазина с запрещенными веществами в теневом сегменте Сети. Наркотики распространялись через так называемые «закладки».
Силовики провели обыски и возбудили три уголовных дела. Сейчас проводится комплекс следственных мероприятий для сбора и закрепления доказательной базы.
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